Gordelfestival komt eraan

In het nieuwe onthaalgebouw van het Afrikamuseum in Tervuren is vanmorgen de zesde editie van het Gordelfestival voorgesteld. Dat vindt traditiegetrouw plaats op de eerste zondag van september. Net als de vorige jaren is het provinciaal domein van Huizingen het trefpunt.

Op het domein vinden allerlei activiteiten plaats, zowel sportieve als andere en veel daarvan richten zich speciaal tot kinderen, maar Huizingen is ook de uitvalsbasis voor heel wat wandel- en fietstochten die je laten kennismaken met de schoonheid én de culinaire geneugten van de Zennevallei en het Pajottenland.

Tervuren is dit jaar de focusgemeente en ook daar gonst het de hele dag van de activiteiten en optredens. Je kan er onder meer in avant-première rondneuzen in het vernieuwde Afrikamuseum dat eigenlijk pas in december opengaat. Maar er is bijvoorbeeld ook een babydorp, een sport- en speldorp, een tourist run en vanuit Tervuren voeren ook verschillende fietsroutes je door de Druivenstreek. Op de Markt start de Gordelklassieker van 100 km die net als vorig jaar in pelotons gereden wordt met als grote blikvanger het intussen befaamde RINGtv-peloton. Meer informatie vind je op www.gordelfestival.be.