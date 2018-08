Op zondag 2 september rijden acht pelotons van 125 wielerfanaten de 100 kilometer door de Vlaamse Rand. Een van de meest opvallende deelnemers in het RINGtv-peloton is triatleet Bruno Clerbout uit Kapelle-op-den-Bos.

“Vroeger, toen ik in de jeugdbeweging zat, deden we altijd mee aan de Gordel”, vertelt Bruno Clerbout. “Nadien is dat wat verwaterd. Ik ben blij dat ik dit jaar weer van de partij kan zijn. We gaan er samen een fijne sportdag van maken, mét après-sport nadien”, lacht Clerbout. In het RINGtv-peloton is geen plaats meer, maar je kan je nog altijd inschrijven voor een van de andere pelotons voor een unieke belevenis. Meer info vind je op www.gordelfestival.be.