Gordelklassieker 100 km voor het eerst in peloton

De Gordelklassieker, de beroemde lus van 100 km, zal dit jaar voor het eerst in peloton gereden worden. Ook RINGtv verkent met een groep van 125 renners de Groene Rand. Andere blikvangers zijn de optredens van Stan Van Samang, Natalia, Kaatje en Kapitein Winokio. Het volledige programma werd vanmorgen voorgesteld in het provinciedomein van Huizingen dat ook dit jaar fungeert als trefpunt.

De vijfde editie van het Gordelfestival focust naar goede gewoonte op de Groene Gordel en het Vlaamse karakter van de Rand rond Brussel. Net als vorig jaar rijdt de Gordelklassieker een iconische lus van 100 km rond onze hoofdstad. Voor het eerst zal de route ononderbroken in peloton gereden worden. Deelnemers moeten zich op voorhand inschrijven op de website van het Gordelfestival.

“De inschrijvingen zijn vanaf vandaag open”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts. “Dit is quasi uniek in Vlaanderen: een buitenkans voor alle wielerliefhebbers om in pelotons van elk ongeveer 125 fietsers ononderbroken door de groene Vlaamse Rand te rijden”, aldus minister Weyts. Met de peloton-formule wil het Gordelfestival het groepsgevoel aanwakkeren. “Dit is inderdaad een unieke en sportieve uitdaging die je samen met familie, vrienden of collega’s kan beleven onder het motto #Sportersbelevenmeer”, vult minister van Sport Philippe Muyters aan.

Het RINGtv-peloton

Ook RINGtv zal, onder de sportieve leiding van presentator Kris Vander Gracht, de Rand verkennen. Wie zich inschrijft voor het RINGtv-peloton krijgt bovendien een gratis wielertrui (zie foto links). Inschrijven kan via deze link.

Wie bovendien op 3 september de RINGtv-stand bezoekt, maakt kans op de wielerfiets die Kris in handen heeft. Het loont dus zeker de moeite om even langs te komen.

Optredens van Stan Van Samang, Kapitein Winokio, Udo en Natalia

Het Gordelfestival heeft op zondag 3 september ook tal van sportieve en gezinsvriendelijke themawandelingen, fietsroutes en andere sportieve activiteiten op het programma. Wie deelneemt mag zich ook verwachten aan straattheater, kinderanimatie, en live-optredens van enkele grote namen. Zo zullen in het trefpunt in het provinciedomein in Huizingen onder meer Stan Van Samang, Kapitein Winokio, Udo en Stefan Dixon het podium beklimmen. Op de streekproductenmarkt maak je er verder kennis met de smaken van de streek en in het Sportdorp van Sport Vlaanderen met de meest uiteenlopende sporten. Straattheateracts, kinderanimatie en natuurlijk tal van wandel- en fietsroutes maken het feest compleet.

Sint-Pieters-Leeuw is focusgemeente

Sint-Pieters-Leeuw zal dit jaar de rol van focusgemeente invullen. Vanuit het trefpunt Colomapark – internationaal bekend omwille van haar Rozentuin – kan je het Pajottenland en de Zennevallei te voet of met de fiets verkennen. Tussendoor is er met optredens van De Geest, Kaatje en Natalia, een avonturendorp en kinderanimatie voor elk wat wils.

‘Kortom, het Gordelfestival biedt een boeiende dag boordevol activiteiten voor sportievelingen, recreanten, cultuurliefhebbers, gezinnen en levensgenieters. Door deel te nemen ondersteunen ze het Vlaams karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel’, aldus organisator Eddy Frans van vzw ‘de Rand’. Meer info op www.gordelfestival.be.