Gorelfestival verwacht 20.000 bezoekers in de Groene Rand

Vanmorgen werd in het Colomapark in Sint-Pieters-Leeuw en in het provinciedomein van Huizingen de start gegeven voor het Gordelfestival. De organisatie hoopt alvast 20.000 sportievelingen te mogen verwelkomen in de Groene Rand.

Het KMI voorspelt mooi en droog weer. De organisatie hoopt dan ook op een grote belangstelling. “Ik hoop het aantal van 20.000 deelnemers te overtreffen. Dat moet, en geloof me, dat gaat ook lukken”, aldus een enthousiaste Eddy Frans, directeur van VZW De Rand.

Naast het provinciaal domein in Huizingen is er ook een trefpunt in het Colomapark in focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw. “Aan de ene kant wordt onze gemeente hierdoor in de kijker gezet. En met dit Gordelfestival kunnen we ook nog eens het Vlaams karakter van onze gemeente benadrukken. Want dat is nog altijd nodig”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA).

Vier pelotons fietsen de Gordelklassieker

In het Colomapark zijn vanmorgen alvast de eerste pelotons vertrokken voor de Gordelklassieker. Dat is dit jaar een nieuwigheid waarbij de deelnemers in groepen van 125 sportievelingen de 100 km beleven als een echter wielerklassieker. Ook RINGtv fietst met een eigen peloton van ruim 100 kijkers en onder leiding van sportanker Kris Vander Gracht deze Gordelklassieker. Allen verschenen ze vanmorgen in een exclusieve RINGtv-trui aan de start in het Colomapark in Huizingen.