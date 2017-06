Gouverneur De Witte roept op om zuinig te zijn met kraantjeswater

Sinds juli 2016 is er 35% minder regen gevallen dan normaal. Er is zelfs minder neerslag gevallen dan tussen juli 1975-mei1976. Dat is het jaar van de waterschaarste toen er een heel streng waterbeleid werd ingevoerd. Maar voorlopig zijn er in onze provincie dus nog geen problemen met de drinkwatervoorziening. Toch raadt de provinciegouverneur iedereen aan om zuinig om te springen met het drinkwater. Op zijn blog geeft De Witte alvast enkele tips.

· Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150 liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige sproeikoppen, zelfs 5 keer.

· Laat 's nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen. Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.

· Sproei de plantentuin zo weinig mogelijk. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regenwater.

· Begiet uw bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals 's ochtends vroeg of 's avonds laat. Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkomt u beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien.

· Besproei uw gazon niet. U zult merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan u dacht.

· Was uw auto met regenwater zolang dat beschikbaar is of sla gewoon een keertje over.