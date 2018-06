Gouverneur roept op om spaarzaam te zijn met water

Ook in onze regio vrezen de landbouwers de gevolgen van de aanhoudende droogte. In mei en juni regende het bitter weinig en ook de komende dagen valt er geen druppel regen...De gouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, roept intussen op om spaarzaam te zijn met water, als zijn er voorlopig geen problemen.

De landbouwers in de regio vrezen nu al voor hun oogst. In de maand mei bedroeg de hoeveelheid neerslag in Halle 20,2 mm en juni was dat al niet veel beter: slechts 9,3 mm. Ook op andere meetpunten is de hoeveelheid neerslag heel laag. In Liedekerke viel zelfs slechts 4,8 mm.

Ook voor de komende dagen ziet het er niet goed uit. Het wordt heel warm en het gaat lang niet regenen. Dat kan zware gevolgen hebben voor de landbouw. In Oosterzele werden reeds maatregelen genomen om onnodige waterverspilling tegen te gaan. De kans bestaat dat dergelijke maatregelen ook in onze regio zullen nodig zijn.