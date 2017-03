Gouverneur schorst aanstelling consultant die Vilvoordse boekhouding moet uitklaren

Twee onafhankelijke audits brachten eind vorig jaar een grote boekhoudkundige chaos aan het licht bij de stad Vilvoorde en haar Autonoom Gemeentebedrijf. De stad heeft de resultaten van die audits overgemaakt aan de Vlaamse overheid, die op haar beurt nu een grondige doorlichting gaat maken van de stedelijke boekhouding. De stad wil zelf ook meer duidelijkheid over de geldstromen en had hiervoor een consultant aangesteld.

Maar die aanstellingsprocedure verliep volgens de Vilvocraten niet volgens de spelregels. De oppositiepartij diende daarom klacht in bij de gouverneur. Intussen werd de aanstelling van de consultant ook effectief geschorst. "Het gevolg hiervan is dat de facturen die Deloitte zal opmaken voor het reeds geleverde werk niet zullen kunnen betaald worden. Als er geen rechtsgeldig aanstellingsbesluit is kunnen deze uitgaven niet gerechtvaardigd worden. De Vilvoordse belastingbetaler kan immers niet opdraaien voor het knoeiwerk van het Vilvoordse schepencollege", reageert Alain Van Hende van de Vilvocraten.

Volgens oppositiepartij CD&V is dit puur amateurisme. “Dit is gênant. Intussen zullen we weer wat langer moeten wachten tot we de echte financiële toestand van Vilvoorde kennen. Als een kleine zelfstandige zo zou omgaan met zijn boekhouding, zou die al lang failliet zijn”, reageert Peter Van Kemseke van CD&V.

De oppositiepartijen herinneren eraan dat de stad niet aan haar proefstuk toe is. Vorig jaar moest de toewijzing van de uitbating van de geplande ondergrondse parking aan parkeerbedrijf Apcoa ook al overgedaan worden nadat de Raad van State fouten had vastgesteld bij de aanbestedingsprocedure.