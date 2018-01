Gouverneur wil privébewaking op snelwegparkings

Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte wil dat er privébewaking wordt ingeschakeld voor de snelwegparkings in onze provincie. Hij dringt op de maatregel aan naar aanleiding van het incident vorige week op een parking langs de E40 in Groot-Bijgaarden waarbij transmigranten agenten van de federale wegpolitie aanvielen.

"Na Antwerpen is Groot-Bijgaarden de tweede keer op korte tijd dat transmigranten agenten aanvallen wat een verontrustende evolutie is. De politiediensten stellen overigens sinds afgelopen zomer een stijging vast van het aantal migranten dat aan de snelwegparkings van Groot-Bijgaarden, Heverlee, Rotselaar en Everberg in vrachtwagens proberen te klimmen die hen naar Engeland voeren. Om die reden hebben we de vraag gesteld naar private bewaking tijdens de nachten van zondag tot donderdag", aldus De Witte.

De gouverneur drong dinsdag ook sterk aan op maatregelen om de belasting die deze problematiek op de federale wegpolitie legt te verminderen. "We vragen vooreerst dat de federale politie administratieve ondersteuning zou bieden. Momenteel steken de agenten van de wegpolitie zeer veel tijd in alle administratieve formulieren die ze moeten invullen als ze een migrant oppakken. Bovendien zijn ze in die gevallen vaak uren geïmmobiliseerd omdat ze moeten wachten tot de Dienst Vreemdelingenzaken een beslissing genomen heeft over wat ze met de betrokkene moeten doen. Die beslissing moet sneller genomen worden. Op die manier blijft er voor hen geen tijd meer over om iets te doen aan cargodiefstallen en drugstrafiek, twee opdrachten die hen werden toebedeeld in het nationaal veiligheidsplan", aldus De Witte.