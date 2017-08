Graf Herman Teirlinck in Beersel helemaal overwoekerd

Schrijver Herman Teirlinck woonde 31 jaar aan de Uwenberg in Beersel tot aan zijn dood in 1967. Hij werd ook begraven in Beersel. Maar wie dat graf wil bezoeken, kan lang zoeken want het is grotendeels overwoekerd. De N-VA kaartte in 2015 de toestand al aan, zonder resultaat.

“Dit getuigt van weinig respect voor één van belangrijkste burgers die onze gemeente heeft gekend, beschamend”, reageert gemeenteraadslid Erwin Rosseel. “Ik kan me ook niet voorstellen dat men in Antwerpen zo zou omgaan met het graf van Hendruk Conscience”, vult Willem Vandenbussche aan. Daarom besloten beide gemeenteraadsleden om zelf het graf opnieuw proper te maken. Na 2 uur ruimen was de klus geklaard.