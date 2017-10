Graf moet weg, ondanks protest van familie

Kristof en Francis Braekeleire zijn in shock. Het graf van hun in 2002 overleden vader Guibert in Wemmel moet worden ontruimd omdat het op een perceel bestemd voor gratis concessies van de begraafplaats ligt. Verlengen kan, maar niet op hetzelfde perceel.

Wemmelaar Guibert Braekeleire overlijdt in 2002 onverwacht op 59-jarige leeftijd. De familie regelt de begrafenis. Zoon Francis Braekeleire: "We hebben onze vader begraven op de begraafplaats in Wemmel, zijn laatste rustplaats. Dat dachten we, want in 2004 kwamen we erachter dat hij op een perceel is begraven waar gratis concessies zijn gelegen en dat het graf na verloop van tijd zou worden verwijderd. We probeerden de situatie te regulariseren en volgens onze moeder Antoinette was dit ook rechtgezet."

Antoinette overleed in 2013 op 75-jarige leeftijd en werd op hetzelfde kerkhof begraven op een ander perceel. Francis: "We wilden onze vader niet laten ontgraven voor een familiekelder en wilden hem in vrede laten rusten. We dachten ook dat de concessie van zijn graf verlengd was. Tot er in 2016 plots een 60-tal bordjes van de gemeente voor alle graven van dat perceel staan met de melding dat al die graven eind 2017 zouden worden verwijderd. We werden er niet goed van. We hebben onmiddellijk alles gedaan om dit te regulariseren."

Broer Kristof: "We namen contact op met de gemeente, maar uiteindelijk kon geen betaling van de verlenging van de concessie worden gevonden. Het huis van ons moeder is ook al lang leeg en wij vinden enkel een betaling van onszelf aan ons moeder voor die concessie terug. Dus het is niet zeker of er ook betaald is aan de gemeente en we kunnen het ook niet meer bewijzen. We zijn wel bereid om te betalen voor de verlenging van de concessie, maar dan moet ons vader ontgraven worden en elders op een ander perceel herbegraven worden. Dat willen we niet, maar toch is er voor de gemeente geen andere optie. Nu zijn alle graven op dat perceel ontgraven. Enkel dat van ons vader ligt er nog tot na Allerheiligen."

Burgemeester Walter Vansteenkiste: "De gemeente heeft wel degelijk alle opties in deze zeer gevoelige zaak overwogen. We willen net situaties als deze vermijden en eenduidigheid voor de percelen. Wij mogen volgens het Vlaams decreet de begraafplaats ook niet eindeloos uitbreiden. Er was een te grote mengeling van gratis en betalende concessies. Dat zorgde voor heel wat ongenoegen, want het is niet gepast dat het ene graf wél en dat ernaast niet wordt ontgraven. We laten het graf ook al veel langer liggen dan de concessie toelaat en binnenkort zal het wel worden ontgraven en opgeruimd."

Francis Braekeleire: "In Gent en Asse kunnen gratis concessies wel worden verlengd zonder verplaatsing van het graf. Waarom kan dat in Wemmel niet.?" Vansteenkiste: "We willen net geen precedent scheppen. De concessie kan worden verlengd, maar niet op dat perceel, anders creëren we opnieuw een mengeling van concessies en dat willen we vermijden."

Het Vlaams decreet verplicht gemeenten om gratis begraafplaatsen te voorzien, maar gemeenten beslissen zelf of die verlengbaar zijn. Wemmel blijft bij zijn standpunt en zal het graf binnenkort verwijderen, tenzij de broers alsnog het willen laten verplaatsen.