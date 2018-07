Gratis fietsbewaking tijdens het winkelen

De stad Halle start binnenkort met gratis bewaakte fietsstalling. Vanaf 4 augustus tot en met de kerstvakantie kan je op zaterdag je fiets achterlaten in een stalling pal in het stadscentrum, waarna je met een gerust hart kan winkelen. De stalling komt er na een petitie van de Fietsersbond.

De fietsstalling komt op de campus van het Heilig en Hart en College in de straat Vondel: centraal gelegen in de stad, makkelijk bereikbaar en op wandelafstand van de winkelstraten. Je kan in de fietsstalling van 9 uur tot 17 uur terecht.

“Het gaat om een proefproject dat we na de kerstvakantie gaan evalueren. Met de fietsstalling willen Halle leefbaar en toegankelijk houden, de verkeersdrukte in de binnenstad te verminderen en duurzame keuzes stimuleren,” aldus de stad.

De stalling komt er nadat de Fietsersbond begin deze maand een petitie met zo'n 500 handtekeningen overhandigde aan het stadsbestuur en de Verenigde Handelaars. In die petitie pleitte het voor een bewaakte fietsstalling.

"De handelaars zijn gebaat bij meer fietsers die naar het centrum komen. Het is gebleken dat mensen die met de fiets of het openbaar vervoer komen de beste kanten voor de horeca zijn. Na het shoppen, pikken ze graag een terrasje of een etentje mee," aldus de Fietsersbond.

Naast deze bewaakte stalling blijven natuurlijk ook de vele andere gewone fietsenstallingen beschikbaar.