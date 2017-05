Gratis huidonderzoek tegen kanker

Een hele week onderzoeken dermatologen gratis uw huid op vreemde vlekjes. Huidkanker is immers vrij goed te genezen als de behandeling tijdig wordt opgestart. Maar teveel patiënten stellen hun bezoek uit.

Jaarlijks worden in ons land 35.000 nieuwe melanomen ontdekt, dat is een vorm van huidkanker veroorzaakt door melanine-bevattende pigmentcellen. Een melanoom kan je herkennen door een veranderde bruine of zwarte vlek. Deze zijn echter minder onschuldig dan ze lijken.

Daarom pakt Euromelanoma, het netwerk van de Europese dermatologen, ook dit jaar uit met een jaarlijkse preventieweek. De campagne ‘Je hebt maar één huid. Bescherm ze’ wil mensen bewustmaken van de risico’s van de zon. Euromelanoma focust daarom dit jaar de aandacht op UV-beschermend textiel. Naast de klassieke oproep tot zonbescherming, adviseren dermatologen een regelmatige zelfcontrole en bij de minste twijfel een professioneel advies. Dit jaar loopt de preventieweek van 8 tot 12 mei.