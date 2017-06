Gratis wifi in groot deel van Merchtem

In een groot deel van Merchtem zal binnenkort gratis wifi zijn. Dat is het positieve gevolg van de verhuizing van de controlepost van de Dodentocht van brouwerij Palm in Steenhuffel naar de sporthal in Merchtem

Het schepencollege van Merchtem gaf groen licht voor de doortocht van de Dodentocht in Merchtem waarbij de sporthal één van de hoofdposten wordt. Dat bevestigt schepen David De Valck (Open Vld). Wat meer is: dankzij de komst van de 100 km Dodentocht, krijgt Merchtem ook gratis wifi. De organisatie bouwt immers een eigen netwerk uit om de deelnemers te kunnen opvolgen. Elke deelnemer krijgt hiervoor een digitaal apparaatje mee dat getraceerd wordt door het netwerk van de organisatie. Om over het volledige parcours over datastream te kunnen beschikken zal op het Ginder-Ale-complex met een speciale kraan de nodige apparatuur geïnstalleerd worden. Die kraan is onmiddellijk beschikbaar omdat die ook gebruikt wordt voor de werken op de site. Het complex wordt momenteel omgebouwd tot een woon- en zorgcentrum met meer dan 100 kamers, 40 serviceflats en lofts.

Omdat het te moeilijk is om elk jaar de apparatuur van de toren te halen en er terug op te zetten, werd met de eigenaar overeengekomen om die permanent te laten staan. Daardoor kan een groot deel van de Merchtemse bevolking vanaf 11 augustus genieten van gratis Wifi.

Hoofdpost Dodendocht verhuist van Steenhuffel naar Merchtem

Merchtem krijgt dus een hoofdrol toebedeeld tijdens de Dodentocht op 11 augustus. Zo zal de controlepost verhuizen van brouwerij Palm in Steenhuffel (Londerzeel) naar de sporthal van Merchtem. In het verleden maakte Brouwerij Palm telkens de laad- en transporthal leeg om deelnemers aan de Dodentocht een maaltijd en verzorging aan te bieden. Maar Palm verwacht rond deze periode een zeer grote levering. Ook de veiligheidsvoorwaarden zijn verstrengd waardoor er niet meer mag gegeten of gedronken worden op de site. De organisatie zal daarom uitwijken naar de sporthal van Merchtem.

De internationale 100km Dodentocht zal dit jaar voor de 48ste maal van start gaan in Bornem en dit op vrijdag 11 augustus om 21u stipt. De 100 km is een niet-competitieve wandeling met de uitdaging om 100 km te wandelen (of te joggen) in minimum 10 uur en maximum 24 uur. Deelnemen kan alleen mits inschrijving. Meer Info vind je www.dodentocht.be