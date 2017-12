Greet Ilegems uit Londerzeel pakt uit met tweede roman

Greet Ilegems is een burgerlijk ingenieur en ex-model uit Londerzeel met een passie voor verhalen schrijven. Het nieuwste boek van Ilegems, De kleuren van het licht, is nu overal beschikbaar. Het vertelt een fantasierijk verhaal over ‘zijn wie je bent’ en over ‘volhouden en dromen’ én het is geschikt als uitgangspunt voor een ruim multicultureel debat, wars van van polarisatie en verzuiling.

Greet Ilegems uit Londerzeel is 32 en bekleedt momenteel een verantwoordelijke positie binnen een internationaal technologieconglomeraat. Ze brengt haar boeken volledig in eigen beheer op de markt. In een vorig leven was ze model. Schrijven is één van haar grote passies, met een uitgesproken voorkeur voor romance en sciencefiction. Maatschappelijk relevante thema’s staan centraal in haar oeuvre en vormen haar grootste drijfveer bij het schrijven.

Haar debuut, De nieuwe wereld, verscheen in 2015 en is intussen al aan een derde druk toe. Beide boeken zijn sinds begin deze maand beschikbaar in alle boekhandels in Vlaanderen en Nederland.

Het verhaal

Amina wordt plots wakker in een onbekende, magische stad. Het blijkt een hoog ontwikkelde samenleving te zijn, die nagenoeg ideaal lijkt en waar mensen zelfs in beeldentaal met elkaar kunnen communiceren. Ze herinnert zich echter niets meer over haar verleden, zelfs niet over Matheian; de jongen die haar ooit tot daar bracht. Wanneer Amina te weten komt waarom Matheian verborgen gehouden wordt voor haar, heeft ze geen idee meer wie nog te vertrouwen.

In de wereld waar Amina vandaan komt, is haar oud-klasgenoot, Gauthier Dumont, op zoek naar het geheim achter Amina’s verdwijning. Hij ontdekt een link met de dood van zijn vader; een ontdekking die de koers van zijn leven verandert en nog meer mysterieuze vragen doet rijzen. Wat was zijn vader op het spoor gekomen? Wat is de waarheid, in een wereld vol leugens?