Grello van FP Halle-Gooik opnieuw Gouden Schoen in het futsal

Na een fantastisch seizoen mag het geen verbazing wekken dat FP Halle-Gooik ook slokop is voor de onderscheidingen in de nationale futsalcompetitie. De Braziliaan Gabrielo Grello is net als vorig jaar verkozen tot beste speler. Maar ook de beste doelman en beste trainer van dit seizoen komen uit sporthal De Bres in Halle.