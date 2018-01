Grimbergen behoudt gewijzigde verkeerssituatie in de Prinsenstraat

Als gevolg van de werken aan de Brusselsesteenweg geldt in het centrum van Grimbergen een gewijzigde verkeerssituatie. Het gemeentebestuur wil zo voorkomen dat het dorpscentrum gebruikt wordt door het toenemend doorgaand verkeer richting Ring. Op die manier hoopt Grimbergen onveilige toestanden voor de vele schoolgaande kinderen en voetgangers en fietsers in het algemeen, te vermijden.

Als gevolg van de werken zijn de Brusselsesteenweg en het kruispunt met de Speelbroek en de Merodestraat gedurende enkele maanden niet meer toegankelijk. Het verkeer kan enkel worden omgeleid via de Spaanse Lindebaan. Momenteel is dit de enige verbindinsgweg tussen Ring en Strombeek-Bever.

In de Prinsenstraat werd de verkeerssituatie begin december bijgesteld. Sindsdien is het gedeelte tussen het eind van de kiss and ride-zone en het gemeentehuis éénrichting. De parking aan de zijgevel van het gemeentehuis is vanaf beide kanten bereikbaar en dat geldt ook voor handelszaken en parkeerpleinen.