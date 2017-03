Grimbergen identificeert minstens 5 sluikstorters tijdens gecoördineerde actie

Het Mutsaardplein in Strombeek-Bever, aan de grens met Brussel, is één van de geliefkoosde plekken voor sluikstorters. De gemeente Grimbergen is het probleem zo beu, dat ze bewust drie weken lang niets heeft opgeruimd op deze plaats.

"Gewoonlijk komen onze mannen hier een paar keer per week de zaak opkuisen", vertelt schepen Eddie Boelens. "Een week of drie geleden hebben we beslist om het afval eens te laten liggen en dan gecoördineerd op te ruimen. Om dan de zakken open te snijden en zo te proberen om te identificeren wie verantwoordelijk is voor dat sluikstort met de bedoeling de vervuiler te doen betalen."

Grimbergen heeft fikse boetes voor sluikstort. "Een klein sluikstort kost al snel 50 euro plus een GAS-boete. Grote sluikstorten tot 2 kubieke meter kosten 500 euro, als we de dader kunnen betrappen. En daar zijn we volop aan het werken door beter samen te werken met de politie en door binnenkort ook een mobiele camera in te schakelen op plaatsen waar er veel gesluikstort wordt", aldus Boelens.