Grimbergen keurt motie goed voor opheffing blokkade

De gemeenteraad van Grimbergen heeft tijdens haar zitting van donderdagavond een motie goedgekeurd waarin het schepencollege wordt gevraagd om de blokkade in het centrum van de gemeente zo snel mogelijk te verwijderen en te vervangen door een beter alternatief. De motie was ingediend door de partij Vernieuwing.

De handelaars in Grimbergen zijn misnoegd omwille van de verkeerssituatie in het centrum van de gemeente. De moeilijke bereikbaarheid van een paar straten als gevolg van werken zijn volgens hen nefast voor de lokale economie, omdat klanten het centrum links zouden laten liggen. De handelaars startten een petitie waarin ze het gemeentebestuur oproepen 'de stilstand te stoppen'.

Tijdens de gemeenteraad van donderdagavond keurde een ruime meerderheid van de raadsleden een motie goed die was ingediend door de partij Vernieuwing. In de motie wordt het schepencollege van Grimbergen opgeroepen om de blokkade zo snel mogelijk te verwijderen en te vervangen door een beter alternatief.

De zitting van donderdagavond werd druk bijgewoond door een tiental handelaars uit Grimberegen. "Het is nu aan het schepencollege om in de komende dagen in overleg met politie, scholen en handelaars een regeling uit te werken die duurzaam is en rekening houdt met zowel veiligheid als bereikbaarheid", aldus Bart Laerememans, fractieleider van Vernieuwing. "Er werden tijdens de zitting heel wat suggesties gedaan. We rekenen er op dat het gezond verstand zal zegevieren."