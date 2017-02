Grimbergen neemt nog geen beslissing over bouwvergunning Eurostadion

In tegenstelling tot wat burgemeester Marleen Mertens (CD&V) eerder had aangekondigd neemt het schepencollege van Grimbergen maandag toch nog geen beslissing over de bouwvergunning voor het Eurostadion op Parking C. "We zijn nog niet klaar met de behandeling van dit dossier", aldus Mertens die zich ook nog niet wil uitspreken wanneer de beslissing wel zal vallen.

In het kader van het openbaar onderzoek liepen 662 bezwaarschriften binnen. Ook enkele adviezen van administraties waren negatief. Omdat de buurtweg die door Parking C loopt nog niet afgeschaft is kan er overigens sowieso nog geen bouwvergunning worden toegekend.

Het project dat Ghelamco op Parking C wil realiseren omvat een multifunctioneel complex met 60.000 plaatsen, horecafaciliteiten voor zo’n 10.000 mensen, bedrijfsruimten voor startende bedrijven en kantoren. Daarnaast is er een 'campusgebouw' gepland waar revalidatie voor onder meer sportkwetsuren zal worden aangeboden. Voorts is er ruimte voor bedrijven gespecialiseerd in revalidatieapparatuur evenals 600 kamers waar onder meer patiënten zullen kunnen overnachten. Tot slot staat er nog een paviljoen op stapel waarin onder meer een sportbibliotheek zal worden ondergebracht. De hele site is 17 ha groot die voor 70 procent zal bestaan uit een openbaar park.