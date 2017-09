Grimbergen-Ninove is mooie affiche in derde amateurklasse A

Grimbergen tegen Ninove. Dat is de mooie affiche van dit weekend in de derde amateurklasse A van het voetbal. Grimbergen treedt aan met maar liefst 13 nieuwe spelers in vergelijking met vorig seizoen.

Na 3 speeldagen staan Grimbergen en Ninove naast elkaar in de stand met elk 4 punten. Grimbergen degradeerde vorig seizoen, het negatieve orgelpunt van een jarenlange malaise waarin de club was terechtgekomen. Maar coach Vito Simone is optimistisch. Er werd schoon schip gehouden in de club en Simone kreeg van het bestuur maar liefst 13 nieuwe spelers.

"Goede voetballers van wie er sommigen op een hoger niveau hebben gespeeld", zegt coach Simone. "Het is mijn verantwoordelijkheid om daar iets mee aan te vangen. Op dit moment moeten we stabiel, rustig blijven, proberen een goede basis te zoeken voor de langere termijn." Sommige spelers zijn minder geduldig en willen absoluut weer snel naar de tweede amateurklasse gaan.

Het wordt zondag in het Prinsenbos alvast een goede graadmeter tegen Ninove, de club die vorig seizoen nipt de eindronde miste. Grimbergen is gewaarschuwd.

Een vooruitblik naar Grimbergen tegen Ninove, vanavond in het nieuws op RINGtv.