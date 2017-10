Grimbergen start met openbaar onderzoek Eurostadion

Onlangs werd de vergunningsaanvraag van projectontwikkelaar Ghelamco voor de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen ontvankelijk en volledig verklaard. Dat betekent dat het nu aan de gemeente Grimbergen is om een openbaar onderzoek te organiseren. Dat zal gebeuren vanaf donderdag 12 oktober tot en met 10 november. Het dossier van het Eurostadion kan in die periode worden ingekeken op het gemeentehuis van Grimbergen. Wie adviezen, bezwaren of opmerkingen heeft, kan z’n zeg doen. Op maandag 16 oktober vindt er ook een informatievergadering plaats in het Fenikshof in Grimbergen. Bouwheer Ghelamco licht dan z’n project voor het Eurostadion toe.