Grimbergen weert zwaar verkeer uit dorpskern Verbrande Brug

De gemeente Grimbergen wil het doorgaand en zwaar verkeer uit de dorpskern van de wijk Verbrande Brug weren. Vanaf maandag starten in de dorpskern grote werken ter waarde van 1,5 miljoen euro. Er worden gescheiden riolering en fietspaden aangelegd en verschillende straten worden éénrichtingsverkeer.

De wijk Verbrande Brug kampt al jaren met veel verkeersoverlast. Het doorgaand en zwaar verkeer dat over de Verbrande Brug moet, doorkruist veel te vaak de dorpskern. Nu er grote werken starten in die dorpskern, wil het gemeentebestuur dat probleem voor eens en altijd aanpakken. Het is de bedoeling dat de dorpskern voortaan voorbehouden blijft voor het lokale verkeer. Dat bevestigt schepen van Openbare Werken Chris Selleslagh aan Radio 2 Vlaams-Brabant.