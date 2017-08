Grimbergen wil nieuwe KMO-zone realiseren aan Wolvertemsesteenweg

Als locatie voor de nieuwe KMO-zone denkt de gemeente Grimbergen aan een terrein langsheen de Wolvertemsesteenweg, naast het terrein waar nu Colruyt, E5-mode en Hubo gevestigd zijn. Na een eerste bevraging zal er een groter onderzoek opgestart worden in samenwerking met de intercommunale Haviland en de KU Leuven. Daarbij zullen de bedrijven die interesse toonden, dieper worden bevraagd. De nodige budgetten zijn hiervoor reeds vastgelegd in de begroting. “Deze nieuwe KMO-zone moet plaatselijke startende bedrijven, bedrijven uit Grimbergen die op hun huidige locatie onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden hebben of zonevreemd gelegen zijn, een kans bieden op verdere ontwikkeling. Zo willen we voorkomen dat nieuwe of goed draaiende bedrijven wegtrekken uit Grimbergen”, vertelt schepen van Lokale Economie Kevin Vleminckx. Geïnteresseerde bedrijven kunnen contact opnemen met de ambtenaar voor lokale economie Katrien Van Aken.