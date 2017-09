Grimbergen wint Openruimtebeker

Grimbergen is de winnaar van de Vlaamse openruimtebeker. Grimbergen krijgt de beker omdat de gemeente besliste om tientallen hectare grond in deelgemeenten Beigem en Humbeek niet langer als woonuitbreidingsgebied, maar als open ruimte te bestempelen.

Door het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘herbestemming naar open ruimte’ wordt 41,26 ha open ruimte in Grimbergen definitief beschermd als open ruimtegebied. De gemeente wil op die manier het weinige overgebleven groen beschermen en voorkomen dat de bevolking harder groeit dan wenselijk is.

Het GRUP was een initiatief van meerderheidspartijen CD&V en Groen en kreeg eind augustus groen licht op de gemeenteraad dankzij een wisselmeerderheid met oppositiepartijen S.pa en Vernieuwing. Meerderheidspartij Open VLD was immers niet overtuigd van het voorstel. "Deze beker toont echter aan dat we een goede beslissing genomen hebben", reageren burgemeester Marleen Mertens (CD&V), bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en schepen voor Leefmilieu Eddie Boelens (Groen).

De Openruimtebeker is een initiatief van een consortium samengesteld uit de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP), de Vlaamse Landmaatschappij, het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, het Team Vlaamse Bouwmeester, de Erasmushogeschool Brussel, de Hogeschool Gent, de universiteiten van Antwerpen, Gent, Hasselt, Leuven en Brussel. Grimbergen ontvangt naast de beker ook een oorkonde.