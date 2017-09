Grimbergen zet 42 ha woonuitbreidingsgebied om in open ruimte

De Grimbergse gemeenteraad heeft 42 hectare woonuitbreidingsgebied in de deelgemeenten Beigem en Humbeek omgezet in open ruimte. De gemeente wil op die manier het weinige overgebleven groen beschermen en voorkomen dat de bevolking harder groeit dan wenselijk is. Er was wel een wisselmeerderheid nodig om het plan goedgekeurd te krijgen.