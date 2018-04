Grimbergen zet licht op groen: 42 hectare woonuitbreidingsgebied wordt open ruimte

Het is definitief: vier woonuitbreidingsgebieden in de Grimbergse deelgemeenten Beigem en Humbeek worden definitief omgezet naar open ruimte. Gisteravond keurde de gemeenteraad van Grimbergen die herbestemming goed.

Voor die beslissing was wel net als vorige keer een wisselmeerderheid nodig. Meerderheidspartij Open VLD was tegen, maar coalitiepartners Groen en CD&V konden rekenen op de steun van oppositiepartijen sp.a, Union des Francophones en twee onafhankelijken. Uiteindelijk waren er 16 van de 30 stemmen voor de herbestemming. Vernieuwing heeft zich onthouden en N-VA stemde net als Open VLD opnieuw tegen.

Groen-schepen Eddie Boelens noemt het dé belangrijkste beslissing die Grimbergen in jaren moest nemen. Door de omzetting is nu meer dan 40 hectare groen beschermd als open ruimte. Volgens de voorstanders waren die woonuitbreidingsgebieden niet nodig omdat Grimbergen haar inwonersaantal onder controle wil houden, namelijk niet meer dan 40.000. Bovendien zijn er volgens Groen nog altijd duizend onbenutte bouwkavels in Grimbergen. Die zouden ruim voldoende zijn om in de komende 30 jaar te beantwoorden aan de vraag.