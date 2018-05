Grimbergenaren eren de traditie van Sint-Servaas

In Grimbergen lokte de driejaarlijkse ommegang rond patroonheilige Sint-Servaas zondag 6.000 kijklustigen. De ommegang trok met zo'n 700 figuranten vanuit de historische dorpskern via de Sint-Servaas- en Dreefkapel naar de prachtige barokke basiliek, die aan de heilige gewijd is.

Sint-Servaas, alias Servatius of Servaas van Maastricht, is de eerste historisch verifieerbare bisschop in de Nederlanden. Ook geldt hij volgens de katholieke overlevering als één van de vier ijsheiligen. Grimbergenaren houden de decennialange traditie rond Sint-Servaas nog steeds in ere, en met graagte. In de jaren ‘60 van vorige eeuw verdween de traditionele ommegang met paarden. Sinds 1976 wordt de optocht weer georganiseerd en brengt de Sint-Servaasommegang een religieus en historisch overzicht van Grimbergen. De lokale gemeenschap leeft telkens erg naar het driejaarlijkse evenement toe.

RINGtv miste geen minuut van het gebeuren en serveert in ons nieuws vanavond een mooie sfeerreportage, gezegend én goedgekeurd door Servatius zelve…