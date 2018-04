Grimbergs advocaat klaagt stilstand vredegerecht aan

Mensalt doet z’n beklag in Het Laatste Nieuws. Volgens de Grimbergse advocaat verloopt overheveling van de dossiers van Grimbergen naar het vredegerecht van Meise allesbehalve vlot. In 2016 werd beslist dat de vredegerechten hervormd worden om de werklast beter te verdelen. Een van de gevolgen is dat het vredegerecht van Grimbergen sluit en de dossiers van die gemeente samen met die van Kapelle-op-den-Bos verhuizen naar Meise. Vanaf 1 juni zou de zaak rond moeten zijn. Maar volgens advocaat Mensalt krijgen z’n cliënten uit Grimbergen geen rechtsdag voor hun zaak na 1 juni omdat de Grimbergse vrederechter die data in Meise niet zou kunnen vastleggen. En zo raken dossiers geblokkeerd. De Grimbergse vrederechter was vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Een reportage hierover zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.