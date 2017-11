Grimbergs schepencollege geeft negatief advies voor Eurostadion

In Grimbergen heeft het schepencollege maandagavond negatief advies gegeven omtrent de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de bouw van het Eurostadion. Eddie Boelens, schepen voor Groen in Grimbergen, meldde dit na de stemming aan onze redactie.

Vanavond was alweer een beetje D-Day in het intussen lang aanslepende dossier rond de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen. Het schepencollege diende zich vanavond uit te spreken over welk advies het zou geven aan de Vlaamse regering ten aanzien van de omgevingsvergunningsaanvraag die bouwheer Ghelamco indiende.

Het schepencollege van Grimbergen besliste tot een negatief advies. Volgens Groen-schepen Eddie Boelens kantten de CD&V van burgemeester Marleen Mertens en Groen zich tegen de aanvraag en stemde Open VLD voor. Het dossier wordt nu, mèt negatief advies, naar de administratie van Vlaams Minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Joke Schauvliege gestuurd. Eddie Boelens: ‘Deze stemming is zeer betekenisvol. Wij menen dat de minister nu niet anders zal kunnen dan haar lokale afdeling volgen in dit dossier.”

Afgelopen donderdag meldde RINGtv reeds dat meer dan 2500 bezwaren tegen de bouw waren binnengekomen in het raam van het recente openbaar onderzoek. Ook Vilvoorde, Meise en Wemmel dienden reeds een bezwaarschrift in.

Meer hierover morgen op onze site en in ons nieuws.