Grimbergse handelaars niet te spreken over verkeerschaos

De Grimbergse handelaars zijn niet te spreken over het afsluiten van straten in het centrum tijdens de werken op de Brusselsesteenweg. Ze startten een petitie onder het motto 'Stop de stilstand in Grimbergen'.

Het is iets wat leeft in Grimbergen, want op één dag werd de petitie al 245 keer ondertekend. In een open brief aan het gemeentebestuur doen de Grimbergse handelaars hun beklag. "We hekelen het feit dat het gemeentebestuur de toegang naar het centrum van Grimbergen via de Prinsenstrat en de Sint Servaasstraat afsloot naar aanleiding van werken aan de Brusselsesteenweg", zegt Patrick Hostenbach, voorzitter van de Grimbergse Middenstandsraad.

"Dit gebeurde zonder overleg met de betrokken partijen zoals handelaars, scholen of de bevolking." Nochtans had de Middenstandsraad naar eigen zeggen een advies gericht naar het gemeentebestuur met daarin een aantal suggesties en de uitdrukkelijke vraag om het centrum niet te isoleren."Het feit dat dat nu wel gebeurt, is heel nefast voor de lokale economie", zo luidt het. "De handelaars in het centrum, evenals op de Brusselsesteenweg en de Wolvertemsesteenweg hebben het het voorbije jaar zwaar te verduren gehad."

Bovendien zouden slechte wegaanduidingen en steeds veranderende verkeerssituaties er de oorzaak van zijn dat mensen Grimbergen meer en meer links laten liggen.

Het gemeentebestuur is ook niet helemaal tevreden met hoe het nu loopt. Maar de werken worden uitgevoerd in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer en de communicatie tussen de gemeente en het Agentschap loopt niet altijd even gemakkelijk.