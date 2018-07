Pater Gereon werd in Nederland geboren in 1937 en trad in 66 jaar geleden in de abdij van Grimbergen. Gereon was meer dan 50 jaar lang pastoor van de gemeente. Hij gaf ook jarenlang leg godsdienst in de Virgo Sapiens-school in Londerzeel en Maria Boodschap in Brussel. Ook na z’n pensioen bleef hij zich inzetten als meewerkend priester in de parochies van Grimbergen.

Foto: abdij Grimbergen