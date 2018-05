Grimbergse paters willen weer zelf bier brouwen

"Het is onze droom om terug Grimbergen in de abdij te brouwen. In 1797, tijdens de Franse Revolutie zijn de Fransen hier toegekomen en hebben ze de abdij en de brouwerij afgebroken. Bij de latere heroprichting van de abdij werd er geen brouwerij meer voorzien. Nu wil de abdij dolgraag terugkeren naar haar roots", zeggen pater Karel Stautemas en confrater Stefaan Verstraeten. Pater Karel zal daarvoor brouwschool in het buitenland volgen.

Stautemas: "Een microbrouwerij als experimenteel laboratorium in samenwerking met Carlsberg en Alken-Maes is ons uitgangspunt. Het wordt een volledig nieuwe variëteit die we willen brouwen op de plaats waar vroeger ooit Grimbergen werd gebrouwen. Bedoeling is om tegen 2020 ons brouwsel te lanceren. We gaan het niet meteen vermarkten: we beginnen met een beperkt volume en zullen het brouwsel aanbieden in brasserie Fenikshof, maar ook tijdens evenementen in en rond de abdij. Het moet één groot belevingscentrum worden met eigen gebrouwen Grimbergen als uithangbord. Na de zomer weten we of het project haalbaar is. Dan is de haalbaarheidsstudie klaar. We zijn alvast zeer enthousiast", aldus Stautemas, die ook al 8 jaar verantwoordelijk is voor de contracten van de abdij met Carlsberg en Alken-Maes.

Carlsberg zal de paters bijstaan bij de installatie van de brouwketel. Alken-Maes produceert 'Grimbergen' in het Limburgse Alken voor de Belgische markt. Voor het buitenland - Grimbergen wordt verdeeld in 37 landen - zorgt de Carlsberg Group zelf voor de productie. Het microbrouwsel van de abdij zelf, zal niet in grote volumes worden vermarkt."

Foto: Leo De Bock/Abdij Grimbergen