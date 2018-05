Grimbergse politieagenten fietsen langs frontlijn Eerste Wereldoorlog

Eind deze maand beginnen Mark en Steve aan hun 1200 kilometer lange tocht tussen Nieuwpoort en Basel in Zwitserland. Ze rijden via Vlaanderen door Picardië, de Champagnestreeks over bergpassen van de Vogezen naar Zwitserland. Al een tijdje is het duo aan het trainen, want Mark en Steve zijn geen getrainde fietsers.

De agenten lieten zich inspireren door de televisieserie Ten Oorlog. “Wij ondernemen dit avontuur als eerbetoon aan de frontsoldaten van de Eerste Wereldoorlog die dit jaar exact 100 jaar geleden ten einde liep. De Eerste Wereldoorlog is toch minder gekend dan de Tweede. Wij willen nu met onze eigen ogen zien en aan den lijve ondervinden wat het moet zijn geweest en de fiets is daar het best geschikt voor,” klinkt het.