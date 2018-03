Groen: “Investeringen openbaar vervoer in de Rand moeten prioritair zijn”

Groen reageert onthutst op het bericht dat de Vlaamse trams in de Rand rond Brussel nog lang op zich zullen laten wachten, zoals De Tijd vandaag meldt. "De Brusselse Ring staat vandaag stil en ook de rest van het wegennetwerk in de Rand is geheel verzadigd. Investeringen in openbaar vervoer zijn er broodnodig. De deadline in 2020 was er niet voor niks, het is letterlijk vijf voor twaalf."

Het overgrote deel van het verkeer van en naar de hoofdstad is woon-werk verkeer en de helft daarvan heeft maximum 12 kilometer af te leggen. Met andere woorden: enorme mogelijkheden voor performant openbaar vervoer, de fiets en de elektrische fiets. Groen begrijpt dan ook niet dat Weyts die mogelijkheden niet benut. An Moerenhout: “De minister zou prioritair moeten investeren in de uitbouw van de broodnodige tramlijnen, in het al lang beloofde voorstadnet in de Rand, het Gewestelijk Expresnet en in een ontsloten fietsnetwerk. Investeren in openbaar vervoer is zoveel duurzamer en gezonder dan investeren in beton.”

Bovendien is het erg wrang dat minister Weyts zich recent als voorstander voor de uitbreiding van de luchthaven van Zaventem uitsprak terwijl hij op hetzelfde moment wist dat hij de nodige investeringen in het openbaar vervoer niet kan verwezenlijken. "De luchthaven wil het aantal reizigers verdubbelen van 23 naar 40 miljoen reizigers. Maar hoe die 17 miljoen extra reizigers op de luchthaven moeten geraken, blijft een vraagteken. De Brusselse Ring is nu al verzadigd en vandaag wordt duidelijk dat ook de investeringen in openbaar vervoer, zoals de tramlijnen, hopeloos vertraging oplopen. Het feit dat de minister zich desondanks achter de uitbreiding van de luchthaven schaart, is onbegrijpelijk. Minister Weyts is minister van mobiliteit en van de Vlaamse Rand. Het is zijn verantwoordelijkheid om voor een vlotte en duurzame mobiliteit in de Rand te zorgen, maar dat laat hij na," aldus An Moerenhout.