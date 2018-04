Groen Asse verzet zich tegen plannen herbestemming Bomaco-site

De provincie Vlaams-Brabant wil onderzoeken of het mogelijk is om meer dan 12 hectare industriële uitbreiding te bekomen op en rond de voormalige Bomaco-site in Zellik. "Reeds in juni vorig jaar stelden wij vragen over de noodzaak van dit megalomaan project en uitten wij onze bezorgdheid over de gevolgen voor de mobiliteit en de leefbaarheid van Zellik en omgeving", zegt Groen-gemeenteraadslid Edward Van Keer. Het extra fijn stof en de gevolgen voor de mobiliteit in Zellik-Relegem en Kobbegem stroken niet met de engagementen uit het Burgemeestersconvenant voor de reductie van de CO2-uitstoot, zo zegt Groen Asse.

Groen Asse maakt zich ook zorgen over de bereikbaarheid van de omliggende woningen en boerderijen. De ontlsuiting van de omwonenden en het landbouwvervoer zal via het centrum van Kobbegem moeten gebeuren. Verder stelt Groen Asse zich vragen over wie de kosten zal dragen van de nieuwe infrastructuur en de extra ontsluiting van Broekooi.