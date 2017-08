Groen en Ecolo willen spoedzitting over hervorming civiele bescherming

De federale regering gaf vorig vrijdag groen licht voor 2 koninklijke besluiten voor de hervorming van de civiele bescherming. Daardoor zullen 4 van de 6 kazernes de deuren sluiten. Enkel de kazernes van Crisnée en Brasschaat blijven over. Brussel gaat nu een belangenconflict indienen. Het verdwijnen van de kazerne van de civiele bescherming in Liedekerke is volgens de Brusselse regering zeer nefast voor het gewest. Want het korps van Brasschaat zou in het geval van een ramp of een aanslag er 2 uur over doen om met gespecialiseerd materiaal in Brussel te geraken. Volgens Groen en Ecolo is het onaanvaardbaar dat bevoegd minister Jambon weigert om over de kwestie in dialoog te gaan met het Brussels Gewest. Daarom vragen ze dat er nog voor het overlegcomité op 6 september een spoedzitting van de Kamercommissie Binnenlandse Zaken wordt georganiseerd waar de minister zich mag verantwoorden.

Sp.a tevreden met groene steun

Sp.a verwelkomt alvast de steun van de groenen in dit dossier. “Nu de Brusselse regering een belangenconflict heeft ingeroepen en de materie op het Overlegcomité aangekaart moet worden, kunnen de uitgangspunten van de hervorming hopelijk ook kritisch bekeken worden”, reageert volksvertegenwoordiger Katia Segers (Sp-a) uit Liedekerke.