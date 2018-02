Groen licht voor mobiele camera’s in Wemmel

Het actieplan tegen overlast op het Luitenant Graffplein in Wemmel wordt verfijnd. De gemeente zal in samenspraak met de politie mobiele camera's inzetten, bovenop de scherpere politiecontroles op het plein.

Het Luitenant Graffplein wordt al maanden geconfronteerd met jongeren die er rond het plaatselijk gokkantoor rondhangen en er voor overlast zorgen. Ze roken cannabis en laten hun afval rondslingeren. Het plein verloedert en daarom stelde de gemeente een actieplan op.

Burgemeester Walter Vansteenkiste (WEMMEL): “In twee jaar tijd moesten de interventiepatrouilles van de politiezone (AMOW) meer dan 200 keer tussenkomen op het Luitenant Graffplein. Het gaat om lawaaioverlast, jongeren die voorbijgangers bedreigen, vandalisme, druggebruik,... Nu wordt ons actieplan verfijnd. Naast de politiepatrouilles komen er mobiele camera's. Die kunnen worden ingezet op verschillende plaatsen in de gemeente, en dus zeker ook aan het Luitenant Graffplein.”

Contract

Wemmel zal de camera's, die zo'n 20.000 euro hebben gekost, in samenspraak met de korpschef van de zone AMOW inzetten. Er is ook een onderhoudscontract voor beide camera's van 1.000 euro per jaar aangegaan. Vansteenkiste: “De camerabeelden zijn in hoge resolutie en dus bruikbaar voor vaststellingen. Ze kunnen voor toezicht eender waar in onze gemeente gebruikt worden. Niet alleen voor vandalisme, hangjongeren die voor overlast zorgen of voor sluikstorten, maar ook voor manifestaties zoals de jaarmarkt of kermissen. Daarnaast kunnen we ook bouwwerven in het oog houden.”

Netwerk

Naast de mobiele camera's die de komende weken worden ingezet, heeft Wemmel een netwerk van 23 vaste camera's op invalswegen. Vijf daarvan hebben ANPR-nummerplaatherkenning. “En die worden mee ingezet in het ANPR-plan van de provincie Vlaams-Brabant, waarbij geseinde of verdachte voertuigen van gemeente tot gemeente kunnen worden gevolgd”, zegt de burgemeester nog. Het gemeentebestuur van Wemmel zal ook een studie laten uitvoeren om na te gaan hoe de handelskernen van het Luitenant Graffplein, het Commandant De Blockplein en de Markt kunnen worden versterkt.

Meise

Ook in buurgemeente Meise worden de komende weken twee mobiele camera's ingezet. Schepen van Milieu Paul Van Doorslaer (N-VA) van Meise: “Sluikstorten is een groot probleem, vooral in de omgeving van gemeentewegen langs de A12. Via de afvalintercommunale Incovo zullen de komende weken twee mobiele camera's worden ingezet. Boetes kunnen oplopen tot 500 euro.”