Groen licht voor natuurinrichtingsproject Torfbroek in Kampenhout

Het natuurgebied Torfbroek in Kampenhout, het eerste erkende natuurgebied in België, krijgt de komende jaren een opknapbeurt. Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege maakt 2 miljoen euro uit voor allerhande werken in het gebied. Die moeten wandelen in het prachtige stukje groen nóg aangenamer maken.

Het Torfbroek in Kampenhout is één van de meest waardevolle natuurgebieden in Europa. Het werd in 1981 erkend als eerste natuurgebied in België. "Het is een heel speciaal het gebied omwille van het kalkrijk grondwater dat hier toe komt. Water dat van een aantal kilometers verder ter hoogte van Everberg insijpelt en na 100 jaar of langer hier opnieuw bovenkomt," vertelt Dieter Devolder, projectontwerpen van de Vlaamse Landmaatschappij.

Nu wil de Vlaamse Land Maatschappij samen met het agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en de gemeente Kampenhout het gebied volledig herinrichten. Minister Schauvliege maakt twee miljoen euro vrij voor allerlei werken. "Bijvoorbeeld een voormalige hengelzone, een stort dat we gaan opruimen, de parkeerplaats die gaat opgebroken worden en vervangen door een nieuwe parkeerzone. We gaan het slib ruimen uit de twee grootste vijvers van het gebied. We gaan ook voor de recreant verschillende zaken inrichten," vertelt Devolder.

Voor de bezoekers komt er onder meer een belevingspad, een vogelkijkhut en - waar de parking nu is - een onthaalzone. Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken in de loop van volgend jaar beginnen.