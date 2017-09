Groen licht voor nieuw woonzorgcentrum in Heikruis

Nochtans had de stedenbouwkundige ambtenaar onlangs een negatief advies gegeven. Hij volgde daarmee de argumenten van de tegenstanders die onder meer vreesden dat de eigenheid van de dorpskern zou worden aangetast door de afbraak van het voormalige klooster. Ook het verdwijnen van de waardevolle parktuin stuitte op heel wat verzet.

De provincie Vlaams-Brabant denkt daar blijkbaar anders over, want het beslist om de vzw Mater Dei toch een bouwvergunning toe te kennen. De vzw is uiteraard tevreden met de bouwvergunning. Voorztter Dedobbeleer laat weten dat hij graag wil samenzitten met de gemeente en alle betrokkenen om te zien welke zinvolle invulling de oude gebouwen kunnen krijgen die nu toch bewaard moeten blijven.

De werkgroep 'Red het klooster' is dan weer ontgoocheld. "We moeten de vergunning nog in detail bekijken, maar dit is zeker niet wat de meerderheid van de inwoners van Heikruis wil", zegt de werkgroep.

De provincie verbindt wel voorwaarden aan het project.

Meer vanavond in het nieuws op RINGtv.