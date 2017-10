Groen licht voor op- en afrittencomplex op A12 in Londerzeel

In 2019 zal gestart worden met de bouw van een volwaardig op- en afrittencomplex op de A12 in Londerzeel. De plannen zijn niet nieuw maar kregen deze week eindelijk groen licht van de Vlaamse overheid.

Het kruispunt van de A12 en de Kerkhofstraat in Londerzeel heeft al jaren een kwalijke reputatie en is een van de zwartste verkeersknooppunten van Vlaanderen. Daarom werd in 2010 het kruispunt al heringericht. Daarbij werden de 2 zijstraten, de Kerkhofstraat en de Londerzeelsesteenweg, loodrecht op de A12 geplaatst.

Maar in 2019 krijgt het kruispunt eindelijk een volwaardige op- en afrittencomlex. Daardoor verdwijnen dus de verkeerslichten wat voor een betere doorstroming moet zorgen. Voor fietsers en voetgangers komt er een aparte fietsbrug. Er zal ook geen rechtstreekse oversteek meer zijn. Wie dus van de Kerkhofstraat in Londerzeel naar de Londerzeelsesteenweg in Westrode wil, zal gebruik moeten maken van een brug. Het spreekt voor zich dat het op- en afrittencomplex de verkeersveiligheid in Londerzeel gevoelig zal verbeteren.