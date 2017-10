Groen Overijse wil E411 en ring overkappen

"Heel wat Overijsenaren werken in Brussel, op nog geen 15 kilometer van hun woning. Tijdens de ochtendspits kost het al gauw 1 uur om op de bestemming te geraken en dat is absurd", zegt Groen. "Meer, beter en sneller openbaar vervoer is de oplossing."

Groen wil dat er meteen een snelbus komt op de busstrook van de E411, van Maleizen tot Oudergem en van Overijse-centrum tot Oudergem. Verder pleit Groen, net als dat in vele andere steden in Europa het geval is, voor grote randparkings. Een rijstrook voor de metro op de E411 (tot in Waver) lijkt Groen ook een uitstekend idee om het fileprobleem aan te pakken.

Om de geluidsoverlast van de E411 aan te pakken, pleit Groen voor een overkapping met koud-gebogen glas. Dats is volgens Groen Overijse een haalbare en betaalbare oplossing. "Meteen een oplossing ook voor het probleem van het fijn stof en bovendien zou de snelweg regen- en vorstvrij zijn", zo luidt het. "En bovendien levert de overkapping voldoende energie op om duizenden gezinswoningen te verwarmen."