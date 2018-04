Groen Pajottenland maakt lijsttrekkers bekend

Groen voert in het zuiden van onze regio campagne onder de naam ‘Groen Pajottenland’, maar het hele Pajottenland kan de groene partij momenteel nog niet coveren. In Bever, Galmaarden en Herne kreeg Groen nog niet genoeg mensen op de been om er een afdeling op te starten. In Gooik, Lennik, Pepingen en Roosdaal is dat wel het geval. In die gemeenten zijn de lijsstrekkers voor Groen bekendgemaakt. In Gooik zijn dat Alwin Loeckx en Kirsten De Weerdt. In Pepingen Koen Van Cauter en in Roosdaal Marc Devits. In Lennik trekken Hendrik Schoukens en An Lovato de lijst samen met opvallende naam Freddy Kempeneer. Hij is de drijvende kracht achter regionaal persagentschap Persinfo. Kempeneer besliste een tijdje geleden om als journalist te stoppen en in de politiek te gaan.