Groen Pajottenland wil 20% meer bos

Het Pajottenland beschikt over de helft minder bos dan het Vlaams gemiddelde, dat blijkt uit de recente bebossingscijfers. Streekpartij Groen Pajottenland stelde daarom een nieuw bosplan voor. Doel is om in de toekomst de bossen in het Pajottenland met een vijfde uit te breiden.

Wie aan het Pajottenland denkt, denkt aan natuur. Toch beschikt het Pajottenland over amper vijf procent bos. Concreet is er momenteel 1.175 hectare bos verspreid over de zeven Pajotse gemeenten en daar wil Groen Pajottenland iets aan veranderen. "Wij zouden in principe kunnen streven naar uitbreiding van bestaande bossen, maar persoonlijk denk ik ook dat we meerwaarde kunnen creëren in woongebieden”, zegt Koen Van Cauter van Groen Pajottenland. “En dan specifiek waar er minder esthetische gebouwen staan, zodat er een soort van groen scherm bos komt. Zodat we niet alleen de biodiversiteit maar ook de landschappelijke waarde van het Pajottenland kunnen vergroten."

Groen pleit voor twintig procent meer bos, ofwel 45 vierkante meter bos extra per Pajotse inwoner. De inwoners zouden graag de bestaande bossen zoals die van Ter Rijst, Gaasbeek, de Kesterheide en de Markvallei zien uitbreiden. Wat de meeste Pajotten niet weten, is dat er subsidies gecombineerd kunnen worden. "Wij wensen al het mogelijke te doen om de mensen duidelijk te maken dat er verschillende vormen van subsidies bestaan zowel van Agentschap Natuur en Bos en Bos Plus om zulke bossen aan te leggen en het mee te financieren”, aldus Van Cauter. “Er zijn ook verschillende instanties die kunnen helpen als mensen uit het Pajottenland belangstelling zouden hebben om een gelijkaardig project als hier op te starten."

