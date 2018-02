Groen Zaventem hekelt kappingen Zeenbos in Sterrebeek

Groen en Leef! Zaventem protesteren tegen de uitgebreide boomkappingen die het gemeentebestuur de voorbije dagen liet uitvoeren in het Zeenbos in Sterrebeek. Beide partijen eisen een stopzetting van de ‘totale kaalslag’ tot de biodiversiteit in het bos bestudeerd wordt. In een reactie wijst milieuschepen Erik Rennen (N-VA) erop dat dit bos totaal verwilderd was en een gevaarlijke ondergrond had. Volgens Rennen wordt het bos volledig opnieuw aangeplant.

Groen en Leef! Zaventem noemen dit 8 ha groot bos het laatste stuk 'onbetreden en wilde natuur' in Zaventem. De kappingen zouden ook veel drastischer zijn dan eerder in de gemeenteraad werd meegedeeld. "Het bos bevat een grote hoeveelheid dood hout en veel bomen zijn begroeid met klimop tot in de kruin. Dat levert een hoge biodiversiteit op aan paddestoelen, mossen, planten, jonge bomen en struiken. Dit is waardevol gebied." Vooraleer verder te gaan met kappingen eisen beide partijen een onafhankelijke studie die de natuurwaarden en waterhuishouding inventariseert.

Het betreft volgens Erik Rennen een bos dat decennia terug spontaan gegroeid is op een gedempte vijver, maar sindsdien nooit onderhouden werd. "Het resultaat is een ontoegankelijk bos met bovendien een gevaarlijke ondergrond. In het kader van vergroening van de Vlaamse rand hebben wij subsidies gekregen om dit bos volledig opnieuw terug aan te leggen met inheemse bomen. Het Regionaal Landschap en een gespecialiseerde boswachter hebben vooraf wel degelijk een inventarisatie gedaan en aangeduid welke bomen dienden gekapt te worden. Als natuurgids schrok ik ook dat er zoveel bomen weg moesten, maar de deskundigen hebben dit wel degelijk grondig bestudeerd en overwogen.” (Foto: Groen Zaventem)