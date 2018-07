Groene buffer in Jezus-Eik tegen wateroverlast

Overijse start met de aanleg van een groene buffer in deelgemeente Jezus-Eik. Die moet niet alleen de waterproblemen in Jezus-Eik aanpakken, maar ook de lager gelegen huizen in het centrum van Eizer droog houden.

De natuurlijke en groene buffer in het grasperk aan het kruispunt van de Marnixlaan, de Rembrandtdreef en de Teniersdreef in Jezus-Eik. Een ecologisch opvangbekken moet overvloedige regenval opvangen in een zone met veel struiken, planten en bomen. Dwarsroosters in omliggende straten laat het water richting de bufferzone stromen, waar het water vertraagd afgevoerd wordt via de bestaande riolering.

“Dit infrastructuurproject is een volgende belangrijke stap in het gevecht tegen de wateroverlast en de ontwikkeling van een groen en duurzaam Overijse. De voorbije jaren investeerden we aanzienlijk in bufferprojecten in het centrum van Overijse, in Tombeek en in Maleizen. Nu is Jezus-Eik aan de beurt,” zegt schepen van Openbare Werken Sven Willekens.

De buffer zal niet alleen de Marnixwijk in Jezus-Eik voor wateroverlast behoeden, maar ook het lager gelegen centrum van Eizer. Tot slot gaat de buffer ook de Nellebeek zuiveren. Op vraag van de buurt wordt er rekening gehouden met de verkeersveiligheid op en rond de groene zone. Die wordt meteen ook een ontmoetingsplek met een klein parkje en houten terrasvloer en zitbank.