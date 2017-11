Groenloo-project te omvangrijk voor CD&V Vilvoorde

CD&V Vilvoorde is niet overtuigd van de bijgestuurde plannen voor het Groenloo-project in de wijk Koningslo. CD&V is niet principieel tegen een project op de voormalige Kodaksite -dat naast 220 woningen ook voorziet in buurtwinkels en een politiekantoor- maar vindt het huidige ontwerp te omvangrijk. CD&V Vilvoorde meent dat het stadsbestuur het project er na enkele aanpassingen door heeft gedrukt zonder rekening te houden met de bekommernissen van de omwonenden,

CD&V Vilvoorde maakt zich vooral zorgen over de mobiliteit. Het is er nu al druk en met nog eens meer dan 200 extra woonheden erbij zal het verkeer alleen maar toenemen. De partij vreest ook dat er een groot parkeerprobleem zal ontstaan en ze vraagt dat de stad werk zou maken van een echt fietsbeleid. Ze eist ook garanties dat buslijn 820, die Koningslo met Zaventem en Jette verbindt, behouden blijft, ook nadat de trambus operationeel is.

Tijdens de gemeenteraad van gisteren werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor Groenloo goedgekeurd, meerderheid tegen oppositie. De stemming had al in oktober moeten plaatsvinden, maar die werd op het laatste moment van de agenda gehaald omdat er veel protest van buurtcomités was. Ook binnen de meerderheid was twijfel gerezen over de omvang van het project. Het stadsbestuur stuurde de plannen op een aantal punten bij. Zo is het aantal wooneenheden gedaald van 250 naar 220. Maar dat is voor de oppositie en de actiecomités niet voldoende. De buurtbewoners verzamelden bijna duizend handtekeningen en er werden verschillende bezwaarschriften ingediend.