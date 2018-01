Grondverzakking in Diegem verstoort treinverkeer

Door een grondverzakking in Diegem is het treinverkeer tussen Brussel en Leuven vanmiddag verstoord geraakt, Mogelijk zal er tot vanavond hinder zijn.

De grondverzakking werd in de vroege namiddag vastgesteld aan een pijler ter hoogte van het viaduct over de A201 in Diegem. Gedurende enkele uren konden maar 2 van de 4 sporen gebruikt worden op één van de drukste lijnen van het land . Een aantal treinen werd omgeleid via Hofstade en Haacht, de andere treinen mochten over een afstand van bijna anderhalve kilometer maar met een snelheid van 20 kilometer per uur rijden. De vertragingen liepen daardoor op tot zowat een halfuur.

Omstreeks 16u30 waren 3 van de 4 sporen weer berijdbaar, maar de NMBS waarschuwt niettemin voor nog vertraging in de avondspits.