Vanmorgen heeft zich een grondverzakking voorgedaan in Zellik (Asse) als gevolg van een ondergronds waterlek. Drie straten werden afgesloten omwille van instortingsgevaar, tientallen woningen werden ontruimd. Ondertussen is het lek gedicht. De meeste bewoners zijn naar huis kunnen terugkeren.

Grondverzakking in Zellik, woningen ontruimd

Het ondergronds waterlek is blijkbaar al enkele dagen oud. Als gevolg van het lek ontstond een gat in het wegdek van 2 meter diameter. De bewoners van twee appartementen dichtbij het gat, mogen nog niet naar huis omdat er scheuren zijn in de gevel. Eerst moet de stabiliteit gecheckt worden.

In de buurt van het lek zijn ook tal van kelders ondergelopen. Het lek is gedicht, maar maandag volgt een definitieve herstelling. Dan wordt ook het zinkgat gedicht. Het gat bevindt zich in de Van Malderenstraat. Die straat blijft nog enkele dagen afgesloten voor het verkeer. (BRON: Het Nieuwsblad)