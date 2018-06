Groot en klein zet zich in voor vijfde Wammekse Feesten

In de Ternatse deelgemeente Wambeek was het gisteren alle hens aan dek. Zowat 600 inwoners gingen mee in de stoet van de Wammekse Feesten.

De Wammekse Feesten vinden maar één keer op de tien jaar plaats en dus waren de voorbije dagen echte hoogdagen voor Wambeek. Hoogtepunt was de folkloristische stoet door de Ternatse deelgemeente. Daarvoor werkten zeshonderd Wambekenaren samen. Thema was de Groote Oorlog. “Zeven wijken slaan de handen in mekaar”, vertelt Luc Sergooris, voorzitter van het Wambeekse feestcomité. “Goed voor zeshonderd figuranten, achttien praalwagens en groepen met fanfares, bands en vendeliers. Het is prachtig om te zien hoe tijdens de Wammekse Feesten de verbondenheid in ons dorp tot uiting komt.”

Een verslag van de stoet van de Wammekse Feesten zie je vanavond in het nieuws op RINGtv.