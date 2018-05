Groot tekort aan wijkwerkers in Halle-Vilvoorde

In 2018 startte het nieuwe systeem van wijkwerken, de opvolger van het PWA-systeem. 24 gemeenten in Halle-Vilvoorde gaan hiervoor samenwerken met intercommunale Haviland die de wijkwerkorganisator is. Coördinator Marleen Wynant: "Zowel particulieren, onderwijsinstellingen, vzw's als gemeentes en OCMW's kunnen een beroep doen op wijk-werkers voor het uitvoeren van bepaalde (eenvoudige) taken. Klanten moeten hiervoor wijk-werkcheques aanschaffen van 7,45 euro. Wijkwerkers zijn mensen die tijdelijk werkervaring kunnen opdoen om op termijn terecht te kunnen op de reguliere arbeidsmarkt. Het gaat om werkzoekenden of mensen met een leefloon die maximaal 12 maanden wijkwerker kunnen zijn en zo ook iets kunnen bijverdien. Zij voeren taken uit zoals klein tuinonderhoud, busbegeleiding, hulp bij middagtoezicht, vervanging van een onthaalmedewerker, kleine herstellings- en onderhoudswerken, logistieke hulp bij evenementen, hulp bij maaltijdbedeling, klusjes in de bib, scholen, enzomeer."

Wachtlijst

Wijkwerkers mogen tot 60 uur per maand bijklussen. Het systeem is een paar maanden in voege, maar er is een grote wachtlijst: er zijn veel meer klusjes dan er wijkwerkers zijn. Wynant: "Voor de cluster Haviland zijn er ongeveer 220 wijk-werkers voor liefst 600 gebruikers die klusjes in de aanbieding hebben. Van die 220 wijkwerkers zijn er ongeveer 40 wijkwerkers actief in de subcluster 'Faciliteiten' (Wemmel, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode, Linkebeek). Wemmel bijvoorbeeld telt 8 wijkwerkers, terwijl er meer dan 20 gebruikers zijn die klusjes willen aanbieden." In Wemmel houdt de wijkwerkbemiddelaar Geert De Smedt op maandagnamiddag en dinsdagvoormiddag zitdag in de Residentie. De Smedt: "We willen nu vooral meer wijkwerkers activeren en ook kenbaar maken aan het publiek dat het dus niet alleen gaat om klusjes in de tuin. Particulieren of organisaties die klusjes in de aanbieding hebben, zijn ook altijd welkom."

OCMW-voorzitter Armand Hermans (WEMMEL): "Het OCMW van Wemmel wil zoveel mogelijk werkzoekenden of mensen met een leefloon activeren. We zetten samen met Haviland in op het systeem van wijkwerken om hen naar het reguliere arbeidscircuit te laten doorstromen. Wemmel telt 1 tot 1,5 procent meer werklozen dan omliggende gemeenten. We organiseren daarom ook jobbeurzen, maar het is niet altijd eenvoudig. Een trend die we ook merken, is dat het aantal mensen met een leefloon stijgt in de groep Belgen en dit over alle leeftijdcategorieën. De perceptie dat mensen met een vreemde nationaliteit dus vaker in het opvangnet van leefloon terecht komen, klopt niet." Wemmel telt momenteel 91 mensen met een leefloon, zowat een verdubbeling in 10 jaar tijd.